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Німеччина надасть Україні 20 млн євро на оплату послуг Starlink
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала допомогу Україні у розмірі 20 мільйонів євро на фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink.
Про це повідомляє пресслужба німецького МЗС.
"Україна звернулася до Німеччини з проханням допомогти у фінансуванні супутникового каналу зв'язку Starlink. Міністр закордонних справ Бербок оголосила сьогодні, що Німеччина виділить на ці цілі 20 мільйонів євро", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тисяч терміналів Starlink. Третина з наземних станцій буде передана на потреби Збройних Сил України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Зв'язок у режимі реального часу дозволить українським воїнам чітко координувати свої дії під час захисту Батьківщини та краще оборонятись від російських атак", – зазначили у німецькому МЗС.
Нагадаємо, Анналена Бербок 10 січня відвідала Харків та пообіцяла Україні подальшу підтримку, зокрема і подальші поставки зброї. Вона стала першим іноземним міністром закордонних справ, хто приїхав у Харків після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.