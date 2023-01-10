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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Німеччина надасть Україні 20 млн євро на оплату послуг Starlink

Німеччина надасть Україні 20 млн євро на оплату послуг Starlink

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала допомогу Україні у розмірі 20 мільйонів євро на фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink.

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Про це повідомляє пресслужба німецького МЗС.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням допомогти у фінансуванні супутникового каналу зв'язку Starlink. Міністр закордонних справ Бербок оголосила сьогодні, що Німеччина виділить на ці цілі 20 мільйонів євро", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тисяч терміналів Starlink. Третина з наземних станцій буде передана на потреби Збройних Сил України.

"Зв'язок у режимі реального часу дозволить українським воїнам чітко координувати свої дії під час захисту Батьківщини та краще оборонятись від російських атак", – зазначили у німецькому МЗС.

Нагадаємо, Анналена Бербок 10 січня відвідала Харків та пообіцяла Україні подальшу підтримку, зокрема і подальші поставки зброї. Вона стала першим іноземним міністром закордонних справ, хто приїхав у Харків після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Автор:
Ніна Комащенко