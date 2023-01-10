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Голова МЗС Німеччини відвідала Харків і пообіцяла Україні нові поставки зброї (ФОТО)
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 січня відвідала Харків та пообіцяла Україні подальшу підтримку, зокрема і подальші поставки зброї.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ ФРН.
"В усіх куточках України, від Харкова до Херсона і Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність і підтримку. Це в тому числі зимова допомога, яку ми надали. Генератори та трансформатори, пальне і ковдри тепер рятують життя на місці. І це включає подальші поставки зброї, необхідної Україні для звільнення своїх співгромадян, які все ще потерпають від російської окупації", - заявила Бербок у Харкові.
Вона наголосила, що важливо, щоб Європа не випустила з уваги місце України в європейській родині, адже українці щодня борються за право на незалежне життя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Вони бачать своє майбутнє в Європі, в ЄС. Тому я також хотіла б поговорити про прогрес, досягнутий у процесі вступу. Як федеральний уряд ми хочемо зробити конкретні пропозиції Україні, щоб досягти прогресу у зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьбі з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС", - сказала міністр.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після візиту німецької колеги у Харків заявив, що не сумнівається щодо подальшої військової допомоги від Німеччини.
Зазначимо, що Анналена Бербок стала першим іноземним міністром закордонних справ, хто приїхав у Харків після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.