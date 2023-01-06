Німеччина приєдналася до США у поставці Україні додаткової Patriot та іншої зброї

Президент США Джозеф Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонні переговори, за результатами яких сторони домовилися, що об'єднають свої зусилля для передачі нового пакету військової допомоги Україні.

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Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Наприкінці грудня 2022 року Вашингтон оголосив про передачу Києву ППО Patriot. Шольц під час розмови з Байденом заявив, що Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї Patriot.

"На тлі ракетних атак Росії, які націлені на критичну інфраструктуру України, президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальну потребу України щодо засобів протиповітряної оборони", — запевнили в Білому домі.

США також мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина — БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українських військових, щоб навчити користуватися новою зброєю.

Нагадаємо, Київ тривалий час запитував Patriot, але адміністрація президента Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. США погодилися включити цю ППО в пакет допомоги після того, як президент Володимир Зеленський особисто відвідав Вашингтон.

Крім того, Україна просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини. Коли ракета впала на території Польщі Берлін запропонував Варшаві передати Patriot. Тоді в Польщі заявили, що краще передати ППО України, але в той момент Німеччина не наважилася на таку допомогу.