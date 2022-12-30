У 2023 році Україна отримає ATACMS, але все залежить від ситуації на полі бою - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна отримає в 2023 році далекобійні ракети ATACMS і танки, але рішення партнерів буде залежати від ситуації на фронті.

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Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Міністр зазначив, що отримання системи протиповітряної оборони Patriot від США було "психологічним переломом".

"Бо з перших днів, коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули "ні". І те, що це сталося, – це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала. І я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot. Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним", - сказав Кулеба.

За його словами, він має впевненість, що у 2023 році Україна отримає і танки, і ATACMS, і сучасні ударні дрони. При цьому він зауважив, що рішення залежатиме і від ситуації на полі бою.

Нагадаємо, перед візитом президента Володимира Зеленського до США видання Politico з посиланням на власні джерела повідомляло, що українська делегація на чолі з президентом буде наполягати на передачі Києву ракетних систем великої дальності ATACMS і безпілотників Gray Eagle і Reaper.

21 грудня Зеленський в ході візиту до Вашингтона провів зустіч з американським президентом Джозефом Байденом та спільну пресконференцію з ним, після чого виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Під час візиту українського лідера, зокрема, США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів. До нього увійде система протиповітряної оборони Patriot.