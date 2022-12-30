В 2023 году Украина получит ATACMS, но все зависит от ситуации на поле боя - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина получит в 2023 году дальнобойные ракеты ATACMS и танки, но решение партнеров будет зависеть от ситуации на фронте.

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Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

Министр отметил, что получение системы противовоздушной обороны Patriot от США было "психологическим переломом".

"Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло, – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала. И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot. Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни один за другим", - сказал Кулеба.

По его словам, он уверен, что в 2023 году Украина получит и танки, и ATACMS, и современные ударные дроны. При этом он отметил, что решение будет зависеть и от ситуации на поле боя.

Напомним, перед визитом президента Владимира Зеленского в США издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщало, что украинская делегация во главе с президентом будет настаивать на передаче Киеву ракетных систем большой дальности ATACMS и беспилотников Gray Eagle и Reaper.

21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Во время визита украинского лидера США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.