США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,85 млрд, до нього увійде Patriot

США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів. До нього увійде система протиповітряної оборони Patriot.

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Про це повідомляє Держдепартамент США.

Зазначається, що держсекретар Ентоні Блінкен відповідно до доручення президента США Джо Байдена санкціонує виділення зброї, боєприпасів та обладнання для України на 1 млрд доларів. А міністерство оборони оголошує про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів.

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему ППО Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи ППО", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони США повідомило, що до пакету військової допомоги для України вартістю 1 млрд доларів увійшло:

одна батарея ППО Patriot і боєприпаси;

додаткові боєприпаси для HIMARS;



500 високоточних артилерійських снарядів 155-мм;



10 мінометів калібру 120 мм та 10 тисяч мін;



10 мінометів калібру 82 мм і 10 мінометів калібру 60 мм;



37 транспортних засобів Cougar Mine Resistant Ambush Protected (MRAP);



120 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);



шість броньованих вантажівок;



ракети HARMs і високоточні авіаційні боєприпаси;



понад 2700 гранатометів і стрілецької зброї;



протипіхотні боєприпаси Claymore;



прилади нічного бачення, оптика, тактичні захищені системи зв'язку, бронежилети та інше польове спорядження.



Список військової допомоги, наданої за програмою USAI ($850 млн):

45 тисяч артилерійських снарядів калібру 152 мм;

20 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 мм;



50 тисяч 122-мм ракет "ГРАД";



100 тисяч снарядів до танків;



термінали та послуги SATCOM;



фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня знаходиться з візитом у США. Зауважимо, що голова держави вперше покинув Україну з 24 лютого.