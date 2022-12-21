Байден готується оголосити про новий пакет військової допомоги для України на $2 млрд, в який увійде Patriot, — Білий дім

Президент США Джозеф Байден оголосить про виділення $2 млрд військової допомоги Україні. В новий пакет включили систему Patriot, а також кошти, які використаються, щоб навчити українських військових користуватися ППО.

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Про це 21 грудня повідомила пресслужба Білого дому.

"Новий пакет міститиме дуже важливу складову: ракетну батарею Patriot, яка стане критично важливою для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", — заявили в адміністрації Байдена.

Як підкреслив президент США, після навчання українські військові самостійно встановлять Patriot в Україні, без допомоги американців.

Про новий пакет військової допомоги Байден повідомить в рамках візиту президента Володимира Зеленського. Зауважимо, що голова держави вперше покинув Україну з 24 лютого. Він має намір отримати Patriot, а також домовитися про ATACMS.

За інформацією радіостанції WFIN, Байден зустріне Зеленського біля Білого дому 21 грудня, о 21:00 за київським часом. Після чого пройде прес-конференція глави держави о 23:30.