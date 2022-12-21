Зеленський вирушив до США з офіційним візитом

Після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що 21 грудня у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.

Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема із Президентом Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Твіттері.

Зазначимо, це буде перша поїздка президента за межі України з 24 лютого.

Як пишуть ЗМІ, ймовірно, Зеленський вилетів у США з бази Рамштайн у Німеччині на американському військовому літаку.

У Білому домі повідомили, що на зустрічі Зеленського та Байдена планується обговорити ситуацію на полі бою, посилення санкцій та військову допомогу Україні. Також там назвали візит президента України до Вашингтона "сигналом Путіну".

Раніше американські ЗМІ повідомили про заплановану в середу зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у Вашингтоні для обговорення нового пакету військової допомоги.

Під час очікуваного візиту Байден оголосить про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,8 мільярда доларів.

Зазначимо, як стало відомо, Вашингтон має намір включити системи протиповітряної оборони Patriot та електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби", в новий пакет військової допомоги Україні.

Щодо Patriot, то Київ довгий час запитував цю ППО, але адміністрація президента Джозефа Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований позитивно у питанні можливої передачі Україні Patriot. Переговори про це з Байденом тривають постійно.