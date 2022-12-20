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США передадуть Україні ППО Patriot, — CNN
Вашингтон має намір включити системи протиповітряної оборони Patriot та електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби", в новий пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела.
Зокрема, системи Joint Direct Attack Munitions (JDAM) перетворюють некеровані снаряди на боєприпаси, які можна навести точно на ціль.
"Високоточні снаряди могли б допомогти Україні атакувати російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але їх потрібно скинути з винищувачів, що залишається серйозною проблемою через власну ППО Росії", — зазначили американські чиновники.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Втім, в США зауважують, що українські військові є дуже винахідливими і вже не раз використовували західну зброю незвичним, але ефективним способом. Так, Повітряні сили України адаптували винищувачі МіГ-29 для запуску ракети HARM.
Щодо Patriot, то Київ довгий час запитував цю ППО, але адміністрація президента Джозефа Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований позитивно у питанні можливої передачі Україні Patriot. Переговори про це з Байденом тривають постійно.
Варто нагадати, що Польща пропонувала Німеччині передати Patriot Україні, але Берлін не зважився на такий крок.