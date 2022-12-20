США передадуть Україні ППО Patriot, — CNN

Вашингтон має намір включити системи протиповітряної оборони Patriot та електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби", в новий пакет військової допомоги Україні.

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Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

Зокрема, системи Joint Direct Attack Munitions (JDAM) перетворюють некеровані снаряди на боєприпаси, які можна навести точно на ціль.

"Високоточні снаряди могли б допомогти Україні атакувати російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але їх потрібно скинути з винищувачів, що залишається серйозною проблемою через власну ППО Росії", — зазначили американські чиновники.

Втім, в США зауважують, що українські військові є дуже винахідливими і вже не раз використовували західну зброю незвичним, але ефективним способом. Так, Повітряні сили України адаптували винищувачі МіГ-29 для запуску ракети HARM.

Щодо Patriot, то Київ довгий час запитував цю ППО , але адміністрація президента Джозефа Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований позитивно у питанні можливої передачі Україні Patriot. Переговори про це з Байденом тривають постійно.

Варто нагадати, що Польща пропонувала Німеччині передати Patriot Україні, але Берлін не зважився на такий крок.