Після падіння ракети Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot

Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для безпеки повітряного простору після падіння ракети минулого тижня.

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Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, пише The Guardian.

"Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору - нашими винищувачами "Єврофайтер" і системами ППО Patriot", - зауважила Ламбрехт.

Зазначимо, наземні системи протиповітряної оборони Patriot компанії Raytheon призначені для перехоплення ракет, що наближаються.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада у прикордонному з Україною районі Польщі впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапили і області, що межують з Польщею.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.

Українська сторона вже офіційно попросила надати доступ до місця вибуху для українських фахівців. Президент Володимир Зеленський вважає, що буде чесно, якщо до місця події допустять і українців і закликає дочекатися результатів розслідування.

Деякі експерти вважають, що ракета, яка впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

При цьому у США заявили, що незалежно від результатів розслідування саме Росія несе відповідальність за інцидент та його наслідки.