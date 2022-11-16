США покладають на РФ відповідальність за падіння ракет у Польщі, — Білий дім

Вашингтон сформував свою офіційну позицію щодо падіння ракет на території Польщі: незалежно від результатів розслідування саме Росія несе відповідальність за інцидент та його наслідки. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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"Якими б не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила ракети по Україні, вони були запущені по цивільній інфраструктурі. Україна має повне право захищатися", — йдеться в офіційній заяві США.

При цьому американська сторона продовжує слідкувати на розвитком подій та очікує результатів розслідування. Вашингтон повинністю довіряє Варшаві у цьому питанні.

Також США підтримують тісний зв’язок з українськими колегами щодо будь-якої інформації, яку матиме Київ для доповнення картини.

Зазначимо, що українська сторона вже офіційно попросила надати доступ на місце вибуху для українських фахівців. Президент Володимир Зеленський вважає, що буде чесно, якщо до місця події допустять і українців і закликає дочекатися результатів розслідування.

В свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.

Нагадаємо, ввечері 15 листопадау прикордонному з Україною районі Польщі впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапили і області, що межують з Польщею.