США возлагают на РФ ответственность за падение ракет в Польше, — Белый дом

Вашингтон сформировал свою официальную позицию по падению ракет на территории Польши: независимо от результатов расследования, именно Россия несет ответственность за инцидент и его последствия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Какие бы ни были окончательные выводы, очевидно, что ответственной за этот трагический инцидент является Россия, которая запустила ракеты по Украине, они были запущены по гражданской инфраструктуре. Украина имеет полное право защищаться", — говорится в официальном заявлении США.

При этом американская сторона продолжает следить за развитием событий и ожидает результатов расследования. Вашингтон в обязанности доверяет Варшаве в этом вопросе.

Также США поддерживают тесную связь с украинскими коллегами по любой информации, которую будет иметь Киев для дополнения картины.

Отметим, что украинская сторона уже официально попросила предоставить доступ к месту взрыва для украинских специалистов. Президент Владимир Зеленский считает, что будет честно, если к месту происшествия допустят и украинцев и призывает дождаться результатов расследования.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.

Напомним, вечером 15 ноября в приграничном с Украиной районе Польши упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине. Под вражеский огонь попали и граничащие с Польшей области.