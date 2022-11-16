Дуда о падении ракеты вблизи границы с Украиной: Нет признаков умышленного нападения на Польшу

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине, было умышленным нападением на Польшу.

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Об этом пишет канцелярия президента Польши.

"Президент Анджей Дуда: Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Польша находится в прямом контакте с союзниками по НАТО.

"Отмечаю - у нас нет никаких косвенных доказательств, которые позволили бы сделать вывод, что это было нападение на Польшу. Есть много признаков того, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", - сказал он.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).

Ранее некоторые американские чиновники высказали мнение, что ракета, которая вчера упала на территорию Польши, могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

При этом Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что ракета, которая упала в приграничном с Украиной районе, была российского производства.