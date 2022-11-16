Байден заявил, что взрыв в Польше вызвала ракета ПВО Украины

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

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Об этом сообщает Reuters.

Издание представляет эту информацию, ссылаясь на свои источники в НАТО.

Отмечается, что взрыв, в результате которого погибли два человека, вызвал глобальную тревогу относительно того, что украинский конфликт может перекинуться на соседние страны.

Украина обвинила Россию, а РФ отрицает, что ее ракеты ударили по Польше.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации ракета, которая упала на территории Польши, была запущена не с территории России.

Ранее некоторые американские чиновники высказали мнение, что ракета, которая вчера упала на территорию Польши, могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

При этом Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что ракета, которая упала в приграничном с Украиной районе, была российского производства.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).