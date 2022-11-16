Ракета, що впала на території Польщі, могла бути випущена українською ППО, - ЗМІ

Деякі американські високопосадовці вважають, що ракета, яка вчора впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

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Про це пише Associated Press, посилаючись на власні джерела.

"Попередні оцінки нібито вказують на те, що це ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської", - заявили виданню троє американських посадовців на на умовах анонімності.

Проте інше джерело видання ввечері напередодні заявило тому ж таки АР, що розвідка США вважає, що саме російська ракета учора увійшла в повітряний простір Польщі.

"Втім, до отримання офіційних результатів розслідування будь-які висновки робити зарано", - зазначає видання..

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що за інформацією, яка є у його розпорядженні, ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.

При цьому, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що ракета, яка впала у прикордонному з Україною районі, була російського виробництва.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).