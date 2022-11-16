Байден назвав малоймовірним запуск з території Росії ракети, яка впала у Польщі

Президент США Джо Байден заявив, що за інформацією, яка є у його розпорядженні, ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.

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Про це він заявив під час пресконференції після екстреної зустрічі зі світовими лідерами на Балі, пише CNN.

Зазначається, що з ініціативи президента США Джо Байдена світові лідери зібралися на екстренну зустріч на Балі, де проходить саміт G20.

Очільник Білого Дому покликав для обговорення напруженої ситуації лідерів ЄС та країн G7. Серед учасників зустрічі були помічені канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель.

Після зустрічі Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії.

"За попередньою інформацією, це спростовується. Я не хочу говорити цього до завершення розслідування, але малоймовірно, в сенсі траєкторії, що це було запущено з Росії. Але побачимо", — сказав Байден.

Байден також підкреслив, що рішення щодо подальших дій у даному питанні прийматимуться пізніше.

"США та НАТО підтримають розслідування інциденту в Польщі і за його підсумками буде ухвалено колективне рішення, які кроки слід зробити далі", — сказав президент США.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що ракета, яка впала у прикордонному з Україною районі, була російського виробництва.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).