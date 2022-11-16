Байден назвал маловероятным запуск с территории России упавшей в Польше ракеты

Президент США Джо Байден заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации ракета, которая упала на территории Польши, была запущена не с территории России.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он заявил во время пресс-конференции после экстренной встречи с мировыми лидерами на Бали, пишет CNN.

Отмечается, что по инициативе президента США Джо Байдена мировые лидеры собрались на экстренную встречу на Бали, где проходит саммит G20.

Глава Белого Дома созвал для обсуждения напряженной ситуации лидеров ЕС и стран G7. Среди участников встречи были отмечены канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

После встречи Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.

"По предварительной информации это опровергается. Я не хочу говорить этого до завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", — сказал Байден.

Байден также подчеркнул, что решения по дальнейшим действиям по данному вопросу будут приниматься позже.

"США и НАТО поддержат расследование инцидента в Польше и по его итогам будет принято коллективное решение, какие шаги следует предпринять", — сказал президент США.

Отметим, что Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что ракета, которая упала в приграничном с Украиной районе, была российского производства.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по вопросам безопасности).