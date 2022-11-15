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У Польщі на кордоні з Україною сталися вибухи. ЗМІ підозрюють російські ракети, а прем'єр скликає Радбез
У прикордонному з Україною районі Польщі, місті Пшеводув, пролунали вибухи. Згодом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, але не назвав офіційну причину. Про це повідомило польське видання Polsat News.
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Це та інші польські ЗМІ зазначаються, що причиною скликання є російські ракети, які, ймовірно могли впасти на території Польщі.
“Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони”, - йдеться в офіційному повідомленні Мюллера.
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