Польща розгляне можливість застосування статті 4 статуту НАТО

За підсумками засідання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони Польщі уряд прийняв рішення розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів Альянсу для консультацій з питань безпеки). Про це повідомив речник уряду Пьотр Мюллер, передає польське видання Polsat News.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він також повідомив, що уряд прийняв рішення про підвищення бойової готовності деяких військових частин у Польщі та підвищення бойової готовності підрозділів інших силових відомств.

Мюллер підтвердив, що дві людини загинули в Грубешувському повіті, але офіційно не назвав причину загибелі.

Нагадаємо, ввчереі 15 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, але не назвав офіційну причину. Польскі ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, причиною скликання є російські ракети.

Підтвердження інформації щодо того, чи дійсно російські ракети влучили по польському об'єкту, наразі немає.

Зазначимо, що у вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичним об’єктах по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапила і Волинська область, що межує з Польщою.