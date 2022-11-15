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Польща розгляне можливість застосування статті 4 статуту НАТО
За підсумками засідання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони Польщі уряд прийняв рішення розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів Альянсу для консультацій з питань безпеки). Про це повідомив речник уряду Пьотр Мюллер, передає польське видання Polsat News.
Він також повідомив, що уряд прийняв рішення про підвищення бойової готовності деяких військових частин у Польщі та підвищення бойової готовності підрозділів інших силових відомств.
Мюллер підтвердив, що дві людини загинули в Грубешувському повіті, але офіційно не назвав причину загибелі.
Нагадаємо, ввчереі 15 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, але не назвав офіційну причину. Польскі ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, причиною скликання є російські ракети.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Підтвердження інформації щодо того, чи дійсно російські ракети влучили по польському об'єкту, наразі немає.
Зазначимо, що у вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичним об’єктах по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапила і Волинська область, що межує з Польщою.