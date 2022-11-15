Зеленський: сталося те, про що ми давно попереджали, — російські ракети вдарили по Польщі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованих ударів по Україні Російська Федерація також поцілила по Польщі. Про це український лідер повідомив під час свого вечірнього звернення 15 листопада.

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"Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Це питання часу, коли б російський терор пішов далі", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що в подальшому загроза влучання російських ракет по території інших держав, окрім України, буде тільки зростати.

"Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти", — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна у будь-якому випадку підтримає Польщу.

"Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами – немає. Росія протиставляє себе світу. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися", — сказав очільник держави.

Він також зазначив, що від російської агресії також вже постраждала Молдова. В країні виникли перебої з електроенергією через ракетні удари РФ по Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, але не назвав офіційну причину. Польскі ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, причиною скликання є російські ракети.