Зеленский: произошло то, о чем мы давно предупреждали, — российские ракеты ударили по Польше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированных ударов по Украине Российская Федерация также попала по Польше. Об этом украинский лидер сообщил во время вечернего обращения 15 ноября.

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"Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда российский террор пойдет дальше", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в дальнейшем угроза попадания российских ракет по территории других государств, кроме Украины, будет только расти.

"Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина в любом случае поддержит Польшу.

"Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами – нет. Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться", — сказал глава государства.

Он также отметил, что от российской агрессии также уже пострадала Молдова. В стране возникли перебои с электроэнергией из-за ракетных ударов РФ по Украине.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне, но не назвал официальную причину. Польские СМИ сообщают, что вероятно причиной созыва являются российские ракеты.