Упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена украинским ПВО, - СМИ

Некоторые американские чиновники считают, что ракета, которая вчера упала на территорию Польши, что привело к гибели двух человек, могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

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Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

" Предварительные оценки якобы указывают на то, что это ракета, которую украинская ПВО выпустила для сбивания российской", - заявили изданию три американских чиновника на условиях анонимности.

Однако другой источник издания вечером накануне заявил тому же изданию, что разведка США считает, что именно российская ракета вчера вошла в воздушное пространство Польши.

"Впрочем, до получения официальных результатов расследования любые выводы делать рано", - пишет издание.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации ракета, которая упала на территории Польши, была запущена не с территории России.

При этом Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что ракета, которая упала в приграничном с Украиной районе, была российского производства.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).