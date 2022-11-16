Байден заявив, що вибух у Польщі спричинила ракета ППО України

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання подає цю інформацію, посилаючись на свої джерела в НАТО.

Зазначається, що вибух , у результаті якого загинуло двоє людей, викликав глобальну тривогу щодо того, що український конфлікт може перекинутися на сусідні країни.

Україна звинуватила Росію. Росія заперечує, що її ракети вдарили по Польщі.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що за інформацією, яка є у його розпорядженні, ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.

Раніше деякі американські високопосадовці висловили думку, що ракета, яка вчора впала на територію Польщі, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

При цьому, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що ракета, яка впала у прикордонному з Україною районі, була російського виробництва.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).