МИД Польши: упавшая ракета была российского производства

Министерство иностранных дел Польши заявило, что ракета, упавшая в приграничном с Украиной районе, была российского производства.

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"15 ноября 2022 года произошел очередной многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры, который вели вооруженные силы Российской Федерации. В 15:40 в селе Пшеводув Грубешувского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша," – говорится в сообщении ведомства.

В связи с инцидентом, министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации и потребовал немедленных объяснений.

Напомним, вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. В том числе, обстрелам подверглись и приграничные с Польшей регионы.

Позднее появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди, однако информация о российском происхождении ракеты была неофициальной. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства, было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по вопросам безопасности)