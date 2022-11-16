Дуда про падіння ракети поблизу кордону з Україною: Немає ознак навмисного нападу на Польщу

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.

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Про це пише канцелярія президента Польщі.

"Президент Анджей Дуда: Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною", - йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що Польща перебуває в прямому контакті з союзниками по НАТО.

"Наголошую – ми не маємо жодних непрямих доказів, які б дозволили зробити висновок, що це був напад на Польщу. Є багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі", - сказав він.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).

Раніше деякі американські високопосадовці висловили думку, що ракета, яка вчора впала на територію Польщі, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

При цьому, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що ракета, яка впала у прикордонному з Україною районі, була російського виробництва.