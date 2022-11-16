В НАТО заявили, что ответственность за взрыв в Польше несет Россия, а не Украина

Взрыв на территории Польши, вероятно, был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны, окончательную ответственность за это несет Россия.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

"Это не вина Украины. Россия несет окончательную ответственность, поскольку она продолжает незаконную войну против Украины", - отметил он.

Он добавил, что нет признаков умышленного нападения или того, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительствабыло решенорассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.