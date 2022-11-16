У НАТО заявили, що відповідальність за вибух у Польщі несе Росія, а не Україна

Вибух на території Польщі, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, остаточну відповідальність за це несе Росія.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

"Це не провина України. Росія несе остаточну відповідальність, оскільки вона продовжує незаконну війну проти України", - зазначив він.

Він додав, що немає ознак навмисного нападу або того, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміновоскликавкомітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання комітету польського урядубуло вирішенорозглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.