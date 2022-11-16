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Польща підвищує боєготовність війська
Польська влада вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин після влучання ракети по території Польщі та вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 договору НАТО.
Про це повідомила канцелярія президента Польщі Анджея Дуди.
“Північноатлантичний альянс перебуває у режимі готовності. Ми підвищили рівень готовності Збройних сил Польщі, в тому числі протиповітряної оборони. Наші літаки підтримуватимуть літаки союзників”, - заявили у канцелярії із посиланням на слова президента Польщі.
У відомстві додали, що Польща “діє спокійно та зважено”.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомляє Reuters, у середу, 16 листопада, НАТО на прохання Польщі проведе засідання на підставі 4 статті Альянсу.
В статті 4-й НАТО йдеться про те, що "сторони консультуються одна з одною кожного разу, коли, на думку будь-якої зі сторін, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебувають під загрозою". Стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО.
Зазначимо, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що ракета, яка впала у прикордонному з Україною районі, була російського виробництва.
Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).