Польша повышает боеготовность войска

Польские власти решили повысить боеготовность некоторых воинских частей после попадания ракеты по территории Польши и изучают наличие оснований для запуска процедур, предусмотренных статьей 4 договора НАТО.

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Об этом сообщила канцелярия президента Польши Анджея Дуды.

"Североатлантический альянс находится в режиме готовности. Мы повысили уровень готовности Вооруженных сил Польши, включая противовоздушную оборону. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников”, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Польша "действует спокойно и взвешенно".

Как сообщает Reuters, в среду, 16 ноября, НАТО по просьбе Польши проведет заседание на основании 4 статьи Альянса.

В статье 4-й НАТО говорится, что "стороны консультируются друг с другом каждый раз, когда, по мнению любой из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находятся под угрозой". Статья не предполагает военного участия других стран НАТО.

Отметим, что Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что ракета, которая упала в приграничном с Украиной районе, была российского производства.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).