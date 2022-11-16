Зеленский о Польше: "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар"

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 ноября заслушал доклад командующего Воздушными силами ВСУ. Услышанная информация позволяет главе государства не сомневаться, что на территории Польши упали не украинские ракеты.

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"Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании)... Я хочу, чтобы мы были справедливыми и если это было использование нашего ПВО, то я хочу этих доказательств. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть", — сказал Зеленский во время пресс-конференции 16 ноября.

Он подчеркнул, что украинскую делегацию нужно сначала допустить к месту происшествия. Кроме того, украинский лидер отмечает, что не стоит делать какие-либо выводы без доказательств. Потому президент настаивает на том, что нужно дождаться выводов следствия.

"Это справедливо. А также справедливо, чтобы Украина была в общей следственной группе", - подытожил Зеленский.

Украинская сторона уже официально попросила предоставить доступ к месту взрыва для украинских специалистов. Ответ на этот запрос Киев пока не получил.

Напомним, Вашингтон предположил, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО. При этом, вероятно, вывод был сделан без учета данных расследования происшествия.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.