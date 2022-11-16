Зеленський про Польщу: "Я не сумніваюся, що це була не наша ракета чи не наш ракетний удар"

Президент України Володимир Зеленський увечері 15 листопада заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ. Почута інформація дозволяє очільнику держави не сумніватися, що на території Польщі впали не українські ракети.

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"Я впевнений, що ми маємо бути і будемо (брати участь у розслідуванні)... Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашого ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є", — сказав Зеленський під час пресконференції 16 листопада.

Він підкреслив, що українську делегацію потрібно спочатку допустити до місця події. Крім того, українській лідер наголошує, що не варто робити якісь висновки без доказів. Тому президент наполягає на тому, що потрібно дочекатися висновків слідства.

"Це справедливо. А також справедливо, аби Україна була у спільній слідчій групі", — підсумував Зеленський.

Українська сторона вже офіційно попросила надати доступ на місце вибуху для українських фахівців. Відповідь на цей запит Київ наразі не отримав.

Нагадаємо, Вашингтон припустив, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО. При цьому, ймовірно, висновок зробили без урахування даних розслідування події.

В свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.