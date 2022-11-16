Україна просить надати доступ на місце вибуху ракети у Польщі - РНБО

Україна виступає за спільне з партнерами розслідування інциденту з падінням ракети у Польщі і просить надати доступ на місце вибуху для українських фахівців.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, пише пресслужба РНБО.

"Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України", - зазначив він.

Данілов наголосив, що Україна повністю відкрита до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних.

"Лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося. У зв’язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України", - додав він.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміновоскликавкомітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання комітету польського урядубуло вирішенорозглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.