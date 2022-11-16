Украина просит предоставить доступ на место взрыва ракеты в Польше – СНБО

Украина выступает за совместное с партнерами расследование инцидента с падением ракеты в Польше и просит предоставить доступ к месту взрыва для украинских специалистов.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет пресс-служба СНБО.

"Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что Украина полностью открыта для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса имеющихся данных.

"Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем. В связи с этим напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем развития действенного воздушного щита над территорией Украины", - добавил он.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.