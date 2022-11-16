США зробили висновки щодо падіння ракет у Польщі на основі інформації від українських військових — CNN

Вашингтон припустив, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, ґрунтуючись на інформації від українських військових про те, що "Повітряні сили ЗСУ намагалися перехопити російську ракету недалеко від кордону з Польщею".

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Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на американського чиновника.

Невідомо, чи саме ця ракета протиповітряної оборони є тією ж ракетою, що вдарила по Польщі, але ця інформація стала основою для поточної оцінки удару США.

Крім того, представник Пентагону сказав CNN: "Зважаючи на траєкторію, малоймовірно, що ракету випустили з Росії. Але ми слідкуємо за розвитком подій".

Нагадаємо, у прикордонному з Україною районі Польщі впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні. Під ворожий вогонь потрапили і області, що межують з Польщею.

Через інцидент прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. За підсумками було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).

Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети на польській території під час масованого удару Росії по Україні було навмисним нападом на Польщу.

При цьому варто зазначити, що Україна виступає за спільне з партнерами розслідування інциденту з падінням ракети у Польщі і просить надати доступ на місце вибуху для українських фахівців. Відповідь на цей запит українська сторона наразі не отримала.