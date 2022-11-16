США сделали выводы о падении ракет в Польше на основе информации от украинских военных — CNN

Вашингтон предположил, что на территории Польши могла упасть ракета украинского ПВО, основываясь на информации от украинских военных о том, что "Воздушные силы ВСУ пытались перехватить российскую ракету недалеко от границы с Польшей".

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Неизвестно, является ли эта ракета (та, которую выпустили для перехвата российской) противовоздушной обороны той же ракетой, что ударила по Польше, но эта информация стала основой для текущей оценки удара США.

Кроме того, представитель Пентагона сказал CNN: "Учитывая траекторию, маловероятно, что ракету выпустили из России. Но мы следим за развитием событий".

Напомним, в приграничном с Украиной районе Польши упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине. Под вражеский огонь попали и граничащие с Польшей области.

Из-за инцидента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. По итогам было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по вопросам безопасности).

Впоследствии президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.

При этом следует отметить, что Украина выступает за совместное с партнерами расследование инцидента по падению ракеты в Польше и просит предоставить доступ на место взрыва для украинских специалистов. Ответа на этот запрос украинская сторона пока не получила.