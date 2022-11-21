После падения ракеты Германия предложила Польше системы ПВО Patriot

Германия предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot для безопасности воздушного пространства после падения ракеты на прошлой неделе.

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Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, пишет The Guardian.

"Мы предложили Польше поддержку в защите воздушного пространства – нашими истребителями "Еврофайтер" и системами ПВО Patriot", - сказала Ламбрехт.

Отметим, наземные системы противовоздушной обороны Patriot компании Raytheon предназначены для перехвата приближающихся ракет.

Напомним, вечером 15 ноября в приграничном с Украиной районе Польши упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине. Под вражеский огонь попали и граничащие с Польшей области.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.

Украинская сторона уже официально попросила предоставить доступ к месту взрыва для украинских специалистов. Президент Владимир Зеленский считает, что будет честно, если к месту происшествия допустят и украинцев и призывает дождаться результатов расследования.

Некоторые эксперты считают, что упавшая на территорию Польши ракета, приведшая к гибели двух человек, могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

При этом в США заявили, что вне зависимости от результатов расследования именно Россия несет ответственность за инцидент и его последствия.