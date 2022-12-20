США передадут Украине ПВО Patriot, - CNN

Вашингтон намерен включить в новый пакет военной помощи Украине системы противовоздушной обороны Patriot и электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

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Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

В частности, системы Joint Direct Attack Munitions (JDAM) превращают неуправляемые снаряды в боеприпасы, которые можно точно навести на цель.

"Высокоточные снаряды могли бы помочь Украине атаковать российские оборонные линии или другие крупные цели. Но их нужно сбросить с истребителей, что остается серьезной проблемой из-за собственной ПВО России", - отметили американские чиновники.

Впрочем, отмечается, что украинские военные очень изобретательны и уже не раз использовали западное оружие необычным, но эффективным способом. Так, Воздушные силы Украины адаптировали истребители МиГ-29 для запуска ракеты HARM.

Что касается Patriot, то Киев долгое время запрашивал эту ПВО , но администрация президента Джозефа Байдена тщательно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи Украине Patriot. Переговоры по этому поводу с Байденом продолжаются постоянно.

Следует напомнить, что Польша предлагала Германии передать Patriot Украине, но Берлин не решился на такой шаг.