Глава оборонного комитета Бундестага: Украина должна получить танки Leopard 2

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штарк-Циммерман по итогам рабочего визита в Вашингтон заявила, что США ожидают от Германии передачу Украине танков Leopard 2.

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Об этом Штарк-Циммерман сообщила в Twitter

"Это было подтверждено мне и во время моего визита в Вашингтон во всех моих дискуссиях в Госдепартаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны бросать Украину. Им нужны танки", — подчеркнула Штарк. – Циммерман.

Напомним, Европарламент еще в октябре с призывом увеличить военную помощь Украине обращался к "колеблющимся" европейским странам, имея в виду Германию.

Речь шла о боевых танках Leopard немецкого производства, которые украинская сторона уже долго пытается получить от Германии.

Канцлер Олаф Шольц отказывался поставлять такое оружие. Недавно он заявил, что Германия хочет сосредоточиться на обеспечении систем противовоздушной обороны и артиллерии.

Кроме того, Польша предлагала Германии передать ЗРК Patriot Украине, однако в настоящее время Берлин не готов принимать такое решение.