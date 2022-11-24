Польша предлагает Германии передать Patriot Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к немецким коллегам с просьбой передать предлагаемый Польше ЗРК Patriot Украине для размещения у западной границы. Впоследствии эту инициативу поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Об этом 24 ноября сообщило агентство PAP.

"После дальнейших ракетных обстрелов России, я попросил Германию, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переброшены в Украину и размещены на западной границе. Это убережет Украину от дальнейших жертв и обесточений и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в Twitter 23 ноября.

На следующий день во время пресс-конференции Моравецкому задали вопрос, консультировался ли с ним министр обороны. Премьер ответил, что были разговоры о том, как лучше всего использовать предложение Берлина для защиты территорий Польши, прилегающей к границе с Украиной.

"Конечно, я считаю, что предложение, которое мы сделали, будет хорошим предложением, которое защитит эту часть земли, эту границу, это западное украинско-польское приграничье и это восточное польско-украинское приграничье. Мы делаем все, чтобы обеспечить максимум безопасности в этой части Польши", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что западная граница Украины и восточная граница Польши является "пространством, которое находится под угрозой" и требует усиленной защиты.

Напомним, что Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot для безопасности воздушного пространства после падения ракеты на польской территории.

Отметим, что в сентябре стало известно, что украинская сторона перестала публично запрашивать у США системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle. Но в закрытых кабинетах представители Вашингтона и Киева обсуждают этот вопрос.