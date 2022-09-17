США "по-тихому" обсуждают с Киевом поставки истребителей F-16 и ЗРК Patriot - Politico

Украинская сторона перестала публично запрашивать у США системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle. Но в закрытых кабинетах представители Вашингтона и Киева обсуждают этот вопрос.

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Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники в украинском правительстве, Пентагоне и оборонной промышленности.

По информации источников, в последние недели обсуждение передачи такого оружия Украине перешло с публичного поля в "тихие" переговоры. Советники Офиса Президента обсуждают передачу Patriot, F-16 и Gray Eagle с представителями Пентагона.

При этом, как отмечает Politico, ранее Белый дом категорически отказывался от такой военной помощи, а сейчас просит Киев сосредоточиться на том, что Украине нужно сейчас, чтобы вытеснить российские силы с укрепленных позиций на востоке и юге страны.

Ранее газета Financial Times также сообщала, что Вашингтон с партнерами обсуждает, целесообразно ли предоставить Украине истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По информации Politico, США могут сомневаться также и потому, что союзники по НАТО также хотят получить F-16 и ЗРК Patriot, при этом их количество ограничено.

Напомним, в марте США отказали Украине в получении истребителей МиГ-29, которые предоставляла Польша из-за личного решения президента Джо Байдена, который тогда пытался не провоцировать российского лидера Владимира Путина на эскалацию войны.

При этом недавно Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, согласно которому эти страны будут охранять небо, чтобы Братислава смогла передать одиннадцать своих МиГ-29 Украине.