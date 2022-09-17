США "по-тихому" обговорюють з Києвом постачання винищувачів F-16 та ЗРК Patriot

Українська сторона припинила публічно запитувати у США системи ППО Patriot, винищувачі F-16 і безпілотники Gray Eagle. Але в закритих кабінетах представники Вашингтону та Києва обговорюють це питання.

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Про це повідомляє видання Politico з посиланням на свої джерела в українському уряді, Пентагоні та оборонній промисловості.

За інформацією джерел, в останні тижні обговорення щодо передачі такої зброї Україні перейшло з публічного поля в "тихі" переговори. Радники Офісу Президента обговорюють передачу Patriot, F-16 і Gray Eagle з представниками Пентагону.

При цьому, як зазначає Politico, раніше Білий дім категорично відмовлявся від такої військової допомоги, а зараз просить Київ зосередитись на тому, що потрібно Україні зараз, щоб витіснити російські сили з укріплених позицій на сході та півдні країни.

Раніше газета Financial Times також повідомляла, що Вашингтон з партнерами обговорює, чи доцільно було б надати Україні винищувачі в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

За інформацією Politico, США можуть вагатися також і тому, що союзники по НАТО також хочуть отримати F-16 та ЗРК Patriot, при цьому їх кількість обмежена.

Нагадаємо, в березні США відмовили Україні в отриманні винищувачів МіГ-29, які надавала Польща через особисте рішення президента Джо Байдена, який намагався не провокувати російського лідера Володимира Путіна на ескалацію війни.

При цьому нещодавно Словаччина підписала угоду з Чехією та Польщею, згідно з якою ці країни охоронятимуть її небо, щоб Братислава змога передати одинадцять своїх МіГ-29 Україні.