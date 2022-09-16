США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

У четвер, 15 вересня, США оголосили про надання нового пакета військової допомоги України на суму $600 мільйонів, який включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання.

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Про це повідомляє пресслужба Білого Дому.

Зазначається, що президент США Джо Байден скористався своїм правом надати військову допомогу Україні в розмірі 600 млн доларів.

"Згідно з повноваженнями, наданими мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 621 Закону про іноземну допомогу 1961 року (FAA), делегую Державному секретарю США повноваження керувати вилученням до 600 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, щоб надати допомогу Україні", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Як йдеться в офіційній заяві глави Держдепу США Ентоні Блінкена, пакет на $600 мільйонів включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США.

Таким чином, загальний обсяг оборонної допомоги США для України від початку роботи адміністрації Байдена досяг близько $15,8 мільярда.

"Військова допомога ретельно узгоджена, щоби отримати максимальний вплив на полі бою та зміцнити позицію України за столом переговорів, коли настане відповідний час",- підкреслив глава Блінкен.

За шість місяців російсько-української війни США перейшли від обачності в прийнятті рішень щодо поставки зброї Україні до активного надання військової допомоги, в тому числі тяжкої артилерії. Це, зокрема, пов'язане з тим, що реакція Росії на таку військову допомогу Україні поступово перестала хвилювати Держдеп, хоча ще в лютому вона мала значення для Вашингтону.

Нагадаємо, в останній пакет американської військової допомоги Україні майже на 3 мільярди доларів увійшли, зокрема, шість додаткових зенітних ракетних систем NASAMS із боєприпасами до них.

Зазначимо, Київ повідомив Вашингтону, яка зброя знадобиться ЗСУ для продовження ведення наступу у 2023 році. Україна, зокрема, запитує ракетні системи великої дальності ATACMS, яку США відмовлялися надати раніше.