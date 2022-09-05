Держдеп США більше не хвилюється через реакцію Росії на постачання зброї Україні - The Hill

За шість місяців російсько-української війни США перейшли від обачності в прийнятті рішень щодо поставки зброї Україні до активного надання військової допомоги, в тому числі тяжкої артилерії. Це, зокрема, пов'язане з тим, що реакція Росії на таку військову допомогу Україні поступово перестала хвилювати Держдеп, хоча ще в лютому вона мала значення для Вашингтону.

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Таку думку висловив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, передає The Hill.

"З часом адміністрація визнала, що вони можуть надати українцям більшу, потужнішу, більш важку зброю, а росіяни не зможуть помітно відреагувати", — вважає Тейлор.

В перші дні повномасштабної війни лідер країни-агресора Володимир Путін заявив, що начебто "РФ буде вважати країну, що постачатиме Україні важку зброю, стороною конфлікту".

Хоча США за останні шість місяців передали українській стороні зброї на суму понад 10 мільярдів доларів, в перші дні війни Вашингтон діяв обачно: іноді відмовляючись розповісти про конкретні системи та артилерію, які надсилаються, або відмовлявся передавати Україні техніку, яку запитував Київ.

Крім того, американські військові відклали випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III у березні та знову в квітні, щоб уникнути "неправильного тлумачення російською стороною".

"Росіяни начебто блефували, але їх не спровокували. І було занепокоєння з цього приводу в адміністрації на початку — певною мірою воно все ще є, — але страх спровокувати росіян зменшився", — додав представник Інституту миру США.

Постачання зброї Україні також уповільнювали прогнози американських військові експертів, які очікували, що "РФ за декілька днів зможе захопити Київ". Коли стало очевидно, що ЗСУ не тільки можуть оборонятися, а й ефективно наступати, США посилили військово допомогу Україні.

Нагадаємо, в останній пакет американської військової допомоги Україні майже на 3 мільярди доларів увійшли, зокрема, шість додаткових зенітних ракетних систем NASAMS із боєприпасами до них.

У Пентагоні наголошують, що на відміну від попереднього рішення, за яким військова допомога Україні виділялася рішенням президента США з уже наявних запасів Міноборони, зараз йдеться про її надання в рамках Ініціативи сприяння безпеці України через відповідні закупівлі у військовій промисловості.