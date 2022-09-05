Госдеп США больше не волнуется из-за реакции России на поставку вооружения Украине - The Hill

За шесть месяцев российско-украинской войны США перешли от осмотрительности в принятии решений по поставке оружия Украине к активному оказанию военной помощи, в том числе тяжелой артиллерии. Это, в частности, связано с тем, что реакция России на такую военную помощь Украине постепенно перестала волновать Госдеп, хотя еще в феврале она имела значение для Вашингтона.

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Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, передает The Hill.

"Со временем администрация признала, что они могут предоставить украинцам большее, более мощное, более тяжелое оружие, а россияне не смогут заметно отреагировать", — считает Тейлор.

В первые дни полномасштабной войны лидер страны-агрессора Владимир Путин заявил, что "РФ будет считать страну, которая будет поставлять Украине тяжелое оружие, стороной конфликта".

Хотя США за последние шесть месяцев передали украинской стороне оружия на сумму свыше 10 миллиардов долларов, в первые дни войны Вашингтон действовал осмотрительно: иногда отказываясь рассказать о направляемых конкретных системах и артиллерии или отказывался передавать Украине технику, которую запрашивал Киев.

Кроме того, американские военные отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в марте и снова в апреле, чтобы избежать "неправильного толкования российской стороной".

"Россияне вроде бы блефовали, но их не спровоцировали. И была обеспокоенность по этому поводу у администрации в начале — в определенной степени она все еще есть, — но страх спровоцировать россиян уменьшился", — добавил представитель Института мира США.

Поставки оружия Украине также замедляли прогнозы американских военных экспертов, которые ожидали, что "РФ через несколько дней сможет захватить Киев". Когда стало очевидно, что ВСУ не только может обороняться, но и эффективно наступать, САШ усилили военную помощь Украине.

Напомним, в последний пакет американской военной помощи Украине почти на 3 миллиарда долларов вошли, в том числе шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами к ним.

В Пентагоне отмечают, что в отличие от предыдущего решения, согласно которому военная помощь Украине выделялась решением президента США из уже имеющихся запасов Минобороны, сейчас речь идет о ее предоставлении в рамках Инициативы содействия безопасности Украины через соответствующие закупки в военной промышленности.