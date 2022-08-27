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Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов (Пентагон) заключило контракт на 182 млн долларов с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины.

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Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства США.

Пентагон подписал с подрядчиком Raytheon соглашение на 182 миллиона долларов на приобретение средств для противовоздушной обороны среднего радиуса действия, известных под торговой маркой NASAMS.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с фиксированной ценой на сумму $182 млн 295 тысяч 333 доллара США на закупку национальных передовых ракетных комплексов класса "земля-воздух" (NASAMS)", - говорится в сообщении.

Комплексы будут изготовлены в штате Массачусетс, с вероятной датой завершения 23 августа 2024 года.

Отметим, в последний пакет американской военной помощи Украине почти на 3 миллиарда долларов вошли, в том числе шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами к ним.

В Пентагоне отмечают, что в отличие от предыдущего решения, согласно которому военная помощь Украине выделялась решением президента США из уже имеющихся запасов Минобороны, сейчас речь идет о ее предоставлении в рамках Инициативы содействия безопасности Украины через соответствующие закупки в военной промышленности.

Автор:
Светлана Манько