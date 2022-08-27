Пентагон уклав контракт на закупівлю ЗРК NASAMS для України

Міністерство оборони Сполучених Штатів (Пентагон) уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Missiles & Defence на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої і середньої дальності NASAMS для України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили на сайті оборонного відомства США.

Зазначається, що Пентагон підписав із підрядником Raytheon угоду на 182 мільйонів доларів на придбання засобів для протиповітряної оборони середнього радіусу дії, відомих під торговою маркою NASAMS.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт із фіксованою ціною на суму $182 млн 295 тисячі 333 долари США на закупівлю національних передових ракетних комплексів класу "земля-повітря" (NASAMS)", - йдеться у повідомленні.

Комплекси будуть виготовлені в штаті Массачусетс, "з ймовірною датою завершення 23 серпня 2024 року".

Зазначимо, в останній пакет американської військової допомоги Україні майже на 3 мільярди доларів увійшли, зокрема, шість додаткових зенітних ракетних систем NASAMS із боєприпасами до них.

У Пентагоні наголошують, що на відміну від попереднього рішення, за яким військова допомога Україні виділялася рішенням президента США з уже наявних запасів Міноборони, зараз йдеться про її надання в рамках Ініціативи сприяння безпеці України через відповідні закупівлі у військовій промисловості.