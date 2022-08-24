Украина получит от США грант в размере $3 миллиарда

Украина в 31-ю годовщину своей независимости получит от США 3 млрд долларов финансовой помощи. Деньги будут предоставлены в виде безвозвратного гранта через механизм Всемирного банка.

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Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В этот день есть положительные новости с финансового фронта. Сегодня получим от Соединенных Штатов 3 млрд. долл. США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта. Средства поступят через механизм Всемирного Банка", - отметил Марченко.

Он поблагодарил американских партнеров и команду Всемирного банка за мощную поддержку Украины.

"Грантовая помощь - весомый подарок для нашей страны в День Независимости Украины", - подчеркнул министр финансов.

Как сообщает пресс-служба Белого Дома, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине — $2,98 миллиарда. Теперь Украина сможет приобрести системы ПВО, артиллерийские и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе.

"Я знаю, что этот день независимости горький для многих украинцев, поскольку тысячи были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и многие стали жертвами российских зверств и нападений. Но шесть месяцев неустанных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год независимости. Сегодня и каждый день мы стоим вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, управляющая самодержавием, не сравнится с пламенем свободы, которое освещает души свободных людей везде", - заявил Байден

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен в День независимости Украины, 24 августа, когда также подойдет конец шестого месяца войны, объявить о новом пакете военной помощи на 3 млрд долларов, в который войдет как техника, так и финансирование обучения украинских военных.

Отметим, что только 19 августа президент США Джозеф Байден передал Государственному департаменту полномочия по выделению 775 миллионов долларов, предусмотренных для Министерства обороны США по оборонным статьям, а также на военное образование и обучение, на предоставление военной помощи Украине.

До этого, 8 августа, Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.