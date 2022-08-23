США 24 серпня оголосять про новий пакет допомоги Україні, — AP

Вашингтон має намір в День незалежності України, 24 серпня, коли також підійде кінець шостого місяця війни, оголосити про новий пакет військової допомоги на 3 млрд доларів, в який увійде як техніка, так і фінансування навчання українських військових.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційні особи США.

Гроші підуть на закупівлю безпілотників та іншої зброї, і обладнання, але воно може з'явитися на фронті не відразу.

На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування в основному спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити її середньо- та довгострокову оборонну позицію, стверджують джерела видання. Уточняються, що попередні пакети були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також включали техніку, яку Пентагон мав на складах і міг відразу передати Києву.

На сьогоднішній день США надали Україні близько 10,6 мільярдів доларів військової допомоги з того часу, як Джозеф Байден став президентом США. Ця сума включає 19 пакетів зброї, взятих безпосередньо зі складів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Зазначимо, що лише 19 серпня президент США Джозеф Байден передав Державному департаменту повноваження щодо виділення 775 мільйонів доларів, передбачених для Міністерства оборони США за оборонними статтями, а також на військову освіту та навчання, на надання військової допомоги Україні.

До цього, 8 серпня, Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.