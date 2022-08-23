США 24 августа объявят о новом пакете помощи Украине, — AP

Вашингтон намерен в День независимости Украины, 24 августа, когда также подойдет конец шестого месяца войны, объявить о новом пакете военной помощи на 3 млрд долларов, в который войдет как техника, так и финансирование обучения украинских военных.

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица США.

Деньги пойдут на закупку беспилотников и другого оружия и оборудования, но оно может появиться на фронте не сразу.

В отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование в основном направлено на то, чтобы помочь Украине обеспечить ее средне- и долгосрочную оборонную позицию, утверждают источники издания. Уточняются, что предыдущие пакеты были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах, а также включали технику, которую Пентагон имел на складах и мог сразу передать Киеву.

На сегодняшний день США предоставили Украине около 10,6 миллиарда долларов военной помощи с тех пор, как Джозеф Байден стал президентом США. Эта сумма включает 19 оружейных пакетов, взятых непосредственно из складов Министерства обороны с августа 2021 года.

Отметим, что только 19 августа президент США Джозеф Байден передал Государственному департаменту полномочия по выделению 775 миллионов долларов, предусмотренных для Министерства обороны США по оборонным статьям, а также на военное образование и обучение на предоставление военной помощи Украине.

До этого, 8 августа, Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.