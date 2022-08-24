Україна отримає від США грант у розмірі $3 мільярди

Україна у 31-у річницю своєї незалежності отримає від США 3 млрд доларів фінансової допомоги, яку скерують до державного бюджету. Гроші нададуть у вигляді безповоротного гранту через механізм Світового банку.

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Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд. дол США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку", - зазначив Марченко.

Він подякував американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України.

"Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України", - підкреслив міністр фінансів.

Як повідомляє пресслужба Білого Дому, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні — $2,98 мільярда. Тепер Україна зможе придбати системи ППО, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі.

"Я знаю, що цей день незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності. Сьогодні і кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди", - заявив Байден

Раніше стало відомо, що Вашингтон має намір в День незалежності України, 24 серпня, коли також підійде кінець шостого місяця війни, оголосити про новий пакет військової допомоги на 3 млрд доларів, в який увійде як техніка, так і фінансування навчання українських військових.

Зазначимо, що лише 19 серпня президент США Джозеф Байден передав Державному департаменту повноваження щодо виділення 775 мільйонів доларів, передбачених для Міністерства оборони США за оборонними статтями, а також на військову освіту та навчання, на надання військової допомоги Україні.

До цього, 8 серпня, Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.